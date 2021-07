RDC : au moins 20 médecins décédés du Covid-19 au Sud-Kivu

Au moins 20 médecins congolais sont morts après avoir été contaminés par le coronavirus sur plus d'un millier et demi de cas enregistrés depuis mars 2020 dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo.

"Nous avons déjà perdu au moins 20 médecins qui sont morts du coronavirus dans la province du Sud-Kivu depuis la déclaration de la pandémie ici en mars 2020", a déclaré à l'AFP le Dr Muhunjuka Bajambaka, président du syndicat des médecins du Sud-Kivu, Synamed. Cette situation est due au fait que "les conditions de travail ne sont pas réunies et le personnel soignant est exposé".

La RDC subit une troisième vague

La RDC lutte contre une troisième vague de contamination depuis le mois de mai. Le pays a enregistré un cumul de 49.562 cas de Covid-19, avec 1.023 décès et 29.497 personnes déclarées guéries, selon le dernier bilan officiel publié vendredi.

"Avec cette troisième vague, les cas ont triplé même quadruplé, car pendant les précédente vagues on enregistrait 20 à 40 cas par semaine, mais pour le moment nous enregistrons jusqu'à 320 cas par semaine", a affirmé à l'AFP Dr Claude Bahizire, chargé de communication à la division provinciale de la Santé du Sud-Kivu.

Forte méfiance face à la vaccination

Actuellement, il n'y a plus de doses d'AstraZeneca en RDC où trois lots reçus le 2 mars ont périmé les 24 et 27 juin et le 11 juillet, faute de volontaire pour la vaccination, a reconnu le Dr Jean-Jacques Mbungani, ministre congolais de la Santé.

La méfiance envers la vaccination est largement répandue dans le pays. De nombreuses théories du complot sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de la campagne de vaccination le 19 avril, 81.910 personnes ont reçu une première injection et seulement 4.260 une seconde.