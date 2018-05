Rassemblement prévu lundi devant le siège du MR liégeois pour la mémoire de Mawda

Le collectif Migrations Libres appelle à un rassemblement organisé ce lundi 21 mai à Vinâve d'Isle en la mémoire de Mawda, la fillette kurde de 2 ans tuée par balle lors d'une course-poursuite avec la police.

Ce rassemblement se veut également être un mouvement de résistance contre "l'Europe forteresse", comme indiqué dans un communiqué. Celui-ci se déroulera devant le siège du MR de Liège, le collectif portant la responsabilité du décès de la fillette sur l'ensemble du gouvernement Michel.

D'autres organisations soutiennent également cet appel, à savoir Hébergement plateforme citoyenne, le Collectif de Résistance Aux Centres pour Étrangers (CRACPE), Antifa Liège et le collectif contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation (CRER). Tous demandent "la fin des rafles des migrants, l'organisation de couloirs migratoires sécurisés et un accueil digne sur notre territoire, la fermeture des centres fermés et la régularisation de tous les sans-papiers".

En outre, les organisations souhaitent que les responsables politiques impliqués soient désignés, et exigent "la démission des ministres Jambon et Francken".