Rassemblement de plus de 1500 personnes interdits à cause du coronavirus: le concert de Nada Surf se jouera en deux fois!

Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, la France a interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes sur l'ensemble du territoire, alors que la barre du millier de cas a été franchie dimanche dans l'Hexagone.

Râlant, quand on a un concert prévu à la Cigale, une salle de... 1500 personnes. Sauf quand on a de l'imagination... et de la bonne volonté. C'est ainsi que la société Alias Production et le "Popular" groupe des années '90 Nada Surf, ont décidé de maintenir le concert prévu ce mercredi 11 mars, mais pour se conformer aux mesures... de le scinder en deux.