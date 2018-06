Rassemblement contre l'homophobie à Schaerbeek, suite à l'agression d'un couple homosexuel

Un rassemblement contre l'homophobie aura lieu ce samedi à 13h00 boulevard Simon Bolivar, à proximité de la Gare du Nord à Bruxelles. L'initiative, qui émane de la commune de Schaerbeek et de ses habitants, fait suite à l'agression d'un couple homosexuel dans la commune lundi. La police attend entre 500 et 1.500 personnes. Plus de 2.000 citoyens ont déjà annoncé leur venue sur Facebook.

Jeroen et Nicolas ont été agressés physiquement et verbalement lundi. Les deux hommes ont porté plainte à la police pour agression homophobe. Selon le récit du couple sur Facebook, plusieurs témoins ont assisté à la scène: "C'était physique, public, devant toute la rue. C'était embarrassant, douloureux, frustrant et surtout c'était mes voisins turcs. Le frère aîné, le plus jeune, le père et même la maman qui secouait ses fils pour qu'ils nous battent plus fort. Pendant la première partie de l'altercation, j'étais seul pour me défendre. (Il y avait) des dizaines de témoins. J'ai appelé à l'aide, sans moi-même en venir aux mains."

Un passant s'est ensuite interposé, mais les insultes n'ont pas cessé. Lorsque l'ami de la première victime est venu l'aider, il est également devenu la cible de l'agression. "Un groupe de six personnes l'a suivi dans la rue. Heureusement, il a pu s'échapper. Un témoin à vélo m'a dit que je n'aurais jamais dû venir habiter ici et que je ferais mieux de déménager, c'est ce que je compte faire", témoigne-t-il encore.

Le caractère homophobe de l'agression encore à confirmer

Une information a été ouverte pour des coups et blessures réciproques concernant les deux personnes homosexuelles victimes lundi d'une agression à caractère homophobe dans la rue de leur habitation à Schaerbeek, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

L'enquête a été ouverte et la lumière doit encore être faite sur les circonstances exactes de l'incident. Elle devra déterminer s'il y a une circonstance aggravante liée au caractère homophobe de l'agression. Le parquet de Bruxelles se montre en conséquence prudent à ce stade de l'enquête et considère entre autres la piste d'un différend entre voisins. Des personnes d'origine turque se déclarent également blessées. Le PV faisant état des différentes blessures et de leur gravité n'est pas encore parvenu au parquet.

Ce rassemblement est organisé pour toutes les victimes de discrimination

"Le message que nous voulons faire passer est que nous sommes là pour toutes les victimes d'homophobie dans le monde", déclare Jeroen, victime de l'agression. "J'ai reçu des centaines de messages par Facebook de gens qui voulaient témoigner de leur soutien. J'en choisirai quelques uns pour les lire à haute voix. Ce rassemblement est organisé pour toutes les victimes de discrimination."

Une enquête a été ouverte à la suite de l'agression. Les victimes déplorent d'ailleurs que la piste d'un différend entre voisins soit envisagée.