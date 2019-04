Ras-le-bol des motardes belges: elles dénoncent des discriminations

S'unir pour dénoncer. C'est la technique adoptée par les motardes du monde entier pour affirmer leur présence dans le monde de la moto. Dans un relais mondial hors-norme, près de 20.000 femmes vont parcourir plus de 80 pays pour faire passer leur message: les femmes ont leur place dans les sports mécaniques.

Matériel et accessoires inadaptés aux femmes

Le problème principal se cristallise surtout dans le matériel et les accessoires proposés aux motardes. "Les motos sont beaucoup trop hautes, et trop lourdes pour nous. Sans parler des vêtements... Il y a très peu de choix. C'est très stigmatisé, avec des combinaisons roses. Et ce n'est pas adapté aux différentes morphologies des femmes", explique Dorothée Haharidis, motarde depuis 13 ans.

"Dans les magasins de moto voir le manque de choix, combiné au stéréotype du rose et entendre " Il n’y a pas de marché pour les femmes " m’ont fait prendre conscience d’un élément, qui n’est qu’une petite partie d’un contexte plus large autour de la place des femmes dans le monde de la moto. Je veux montrer à l’industrie la force derrière ce marché si négligé", ajoute Hayley Bell, la fondatrice du relais mondial des motardes.