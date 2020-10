Rapport psychiatrique accablant sur Marc Dutroux: il n'y aura pas de demande de libération conditionnelle à court et moyen terme

Le rapport psychiatrique final sur Marc Dutroux a été rendu ce 20 octobre. Il est très accablant, ce qui contraint Me Dayez, son avocat, à mettre en pause sa demande de libération conditionnelle sur pause à court et moyen terme, annonce-t-il à la RTBF.

Toujours décrit comme ayant un profil de "psychopathe et sadique", Marc Dutroux n'a pas de remords par rapport aux faits qu'il a commis, explique notamment ce rapport de 90 pages.

C'est un coup de massue pour la défense qui attendait plutôt des propositions de la part des psychiatres.

Mais Bruno Dayez, s'il met entre parenthèses une demande de libération conditionnelle, compte bien batailler pour l'amélioration des conditions de détention de son client, toujours à l'isolement.

Il annonce aussi préparer un communiqué, des révélations de Marc Dutroux, en quelque sorte sa vérité sur les assassinats et enlèvements des jeunes filles pour lesquels il a été condamné.

Les trois experts- psychiatres étaient chargé d'évaluer l'état mental actuel du détenu, afin de réévaluer le risque de récidive dans son chef, en vue d'une éventuelle demande de libération sous conditions.

Marc Dutroux a été condamné le 22 juin 2004 à la réclusion à perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du gouvernement (aujourd'hui appelée mise à disposition du tribunal de l'application des peines).

Il a été reconnu coupable, entre autres, d'avoir enlevé et séquestré six jeunes filles - Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine et Laëtitia - et d'avoir commis des abus sexuels sur celles-ci. Il a également été déclaré coupable d'avoir tué les quatre premières. L'homme, âgé aujourd'hui de 62 ans, est en détention depuis 23 ans.