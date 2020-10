Rapport climatique 2020 de l'IRM : phénomènes extrêmes, températures très élevées et encore jamais mesurées en Belgique

C'est ce jeudi que l'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) présente son nouveau rapport climatique. Un rapport qui rassemble les résultats les plus récents de leurs observations climatologiques mais aussi, et surtout, de leurs recherches climatiques. Un rapport qui fait le point sur l'état actuel du climat de notre pays et qui aborde le futur de celui-ci pour les années à venir.

Mise à jour du rapport de 2015 "Vigilance climatique", le document apporte des réponses à des questions telles que : “Comment pouvons-nous observer le changement climatique en Belgique ? Quelles tendances avons-nous pu dégager pour Uccle et la Belgique ? En quoi les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère forment-ils la cause du changement climatique ? Comment les modèles climatiques peuvent-ils nous aider à prévoir les futurs changements climatiques ? Vers quoi le climat belge va-t-il évoluer ? En quoi l’expertise scientifique de l’IRM forme-t-elle la base de services climatiques fiables et de qualité envers le public et les autorités ?”.

L'IRM, plus que la météo, le climat

Car en plus des prévisions et de la recherche météorologiques, l'IRM, en tant qu'Etablissement Scientifique Fédéral, joue un rôle prépondérant sur le plan de la recherche climatique, des observations climatologiques et de la modélisation climatique régionale.

"Le grand public connaît l'IRM principalement par la météo. Mais notre recherche scientifique, basée sur la continuité et l'innovation, se concentre également sur le climat. Nos scientifiques travaillent chaque jour pour une meilleure compréhension des mécanismes du changement climatique, l'analyse et l'interprétation de nos données climatiques et l'amélioration de notre modèle climatique", explique Daniel Gellens, directeur général ad interim de l'IRM.

Réchauffement climatique et météo extrême

L'analyse des observations climatologiques est cruciale pour comprendre le changement climatique à l'échelle mondiale, régionale ou locale. Les observations de la température mondiale pour 2019 montrent par exemple une augmentation moyenne d'environ 1,1 °C (par rapport à la période préindustrielle 1850-1900). De plus, juillet 2019 a été le mois le plus chaud dans le monde depuis le début des observations il y a environ 140 ans.

Le réchauffement est également clairement visible dans les observations de l'IRM à Uccle et pour l'ensemble de la Belgique depuis le milieu du 20e siècle.

"À Uccle, les six années les plus chaudes ont été observées après 2005, et l'augmentation moyenne des températures pour 2019 est supérieure à 2,5 °C par rapport à la période 1850-1900", explique Rozemien De Troch, coordinatrice du Rapport climatique de l'IRM.

Le réchauffement climatique accentue le risque d'occurrence de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur. Lors de la dernière semaine de juillet 2019, par exemple, l'Europe de l'ouest a connu une vague de chaleur avec des températures record de plus de 40 °C ; des températures extrêmement élevées et encore jamais mesurées en Belgique, entre autres.

Appel à un soutien structurel

Des conditions météorologiques extrêmes qui génèrent des conséquences sociales directement liées au changement climatique, raison pour laquelle la problématique du climat occupe une place de plus en plus prioritaire dans les préoccupations internationales et nationales.

Pour les chercheurs de l'IRM, cette situation génère une forte demande de la part des chercheurs mais aussi du grand public et des décideurs. D'où l'importance de disposer, et donc de proposer d'informations fiables et cohérentes, de services climatiques détaillés, en particulier en ce qui concerne le changement climatique attendu et ses conséquences.

Raison pour laquelle l'IRM prône "le financement d'un cadre structurel pour la recherche et les services climatiques au niveau belge qui établit des partenariats avec les différentes régions et communautés, tant au niveau politique que de la recherche", comme le souligne Daniel Gellens.