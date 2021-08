Rappel du produit "fromage au goût de vanille" de la marque Jana distribué par Balltona

Le distributeur Balltona procède, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), au rappel d’un fromage au goût de vanille de la marque Jana en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’oxyde d’éthylène, a-t-elle informé dimanche dans un communiqué.

Les produits concernés, du fromage au goût vanille (120 g) de la marque JANA, possèdent des dates limites de péremption fixées aux 11/08/21, 21/08/21, 04/08/2021, 30/07/2021, 09/09/2021 et 04/09/2021 et sont référencés sous les numéros de lot P1 et P2. Ils ont été proposés à la vente dans une période allant du 22/06/2020 au 15/07/2021.

Il est demandé aux clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

Pour toute information complémentaire, la société Balltona peut être contactée via l’adresse mail info.balltona@gmail.com.