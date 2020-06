Rappel des bonbons gélifiés Fruitery Jelly, Jelly Straws et Taro Pentagon Cups en raison d’un risque de suffocation

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a décidé vendredi de retirer de la vente les bonbons Fruitery Jelly, Jelly Straws et Taro Pentagon Cups et de les rappeler auprès des consommateurs, en raison d’un risque de suffocation qui concerne essentiellement les enfants.

L’Afsca signale la présence des additifs E407 (carraghénane) et E410 (gomme de caroube), non autorisés dans des bonbons gélifiés. Ceux-ci ne sont pas dangereux pour la santé, mais peuvent présenter un risque dans certains aliments comme les gelées, car ils rendent les produits plus solides et peuvent donc provoquer des étouffements, en particulier chez les enfants. Ce risque est principalement lié à la taille, la forme et la consistance ferme de ces confiseries.

Ne pas consommer les produits et les ramener au magasin

L’Afsca demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente où ils ont été achetés. L’ensemble des lots sont concernés.

Ce rappel de produits pourrait encore être mis à jour. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec l’Afsca via l’adresse mail pointdecontact@afsca.be.