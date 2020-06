Rappel de yaourt à boire aux fruits rouges de la marque Fristi

La société FrieslandCampina a décidé, mardi, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente et de rappeler le yaourt maigre à boire aux fruits rouges de la marque Fristi en raison de la présence de l'allergène lait, non mentionné sur l'étiquette. Les consommateurs qui présentent une allergie ou une intolérance à cette substance sont priés de ne pas manger ce produit et de le ramener au point de vente.

Le produit rappelé est le "yaourt maigre à boire aux fruits rouges" de la marque Fristi. Il s'agit des lots L0115, à consommer jusqu'au 19/01/2021, et L0121, à consommer jusqu'au 25/01/2021. Présentés dans un emballage en carton, les produits ont été vendus entre le 1er et le 25 mai 2020 dans différents points de vente en Belgique.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent appeler le numéro gratuit 0800/30.405.