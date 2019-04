Rappel de viande de bœuf chez Colruyt en raison de la présence de bactérie E.Coli

Colruyt a indiqué samedi rappeler du rosbif cuit, de la viande de bœuf fraîche et des préparations à base de viande de bœuf hachée en raison de la présence de la bactérie E. coli STEC.

Lors d'un contrôle interne chez le fournisseur "Viande De Liège", la présence de la bactérie E. coli STEC a été confirmée dans une partie des produits à base de viande de bœuf. A titre préventif, Colruyt a donc décidé, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer tous les produits concernés de la vente. La chaîne de supermarchés demande à ses clients de ne pas consommer les produits et de les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés. La période de vente s'étale du 12 au 26 avril.

Les symptômes possibles d'une intoxication causée par la bactérie E. coli sont: diarrhées, crampes abdominales et nausées, accompagnées de fièvre ou non. Ces symptômes se manifestent dans un délai d'1 semaine après la consommation de l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Pour plus d'informations, les clients peuvent appeler le 02/345.23.45.