Rappel de trois types de houmous vendus chez Colruyt, Okay et Spar

La société Deldiche rappelle mardi trois types de houmous vendus dans les supermarchés Colruyt, Okay et Spar. Les produits ont été conçus à l’aide de graines de sésame trop riches en pesticides (oxyde d’éthylène).

Le premier houmous, Trio houmous hiver Mix & Enjoy (180 g), a été vendu du 15 décembre à mardi dans les magasins Colruyt. Sa date de durabilité minimale est le 12/01/2021 et porte le numéro de lot 02502011.

Le deuxième, Houmous paprika chili Tapero (150 g), était disponible depuis le 1er décembre dans les magasins Okay, filiale de Colruyt. Les produits concernés portent les dates de durabilité minimale (DDM) 14/01/2021, 20/01/2020, 28/01/2021 et 05/02/2021 ainsi que les numéros de lot 03482011, 04492011, 05502011 et 03512011.

Le troisième, Houmous au poivron et au piment (150 g), était vendu depuis le 24 novembre dans les magasins Spar, également filiale de Colruyt. Dates de durabilité minimale et numéros de lots

o DDM 14/01/2021 – lot 04472011

o DDM 20/01/2020 – lot 03482011

o DDM 26/01/2021 – lot 02492011

Deldiche demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés où ils leur seront remboursés.