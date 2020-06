Rappel de saucisses XXL de la marque De Zaligheden vendues chez Lidl

La société De Zaligheden a décidé, mercredi, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente et de rappeler ses "saucisses XXL", vendues dans les magasins Lidl Belgique, en raison de la présence de l'allergène œufs, non mentionné sur l'étiquette. Les consommateurs qui présentent une allergie ou une intolérance à cette substance sont priés de ne pas manger ce produit et de le ramener au point de vente.