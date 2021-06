Rappel de produits: Unilever retire de la vente des "plats à l'Italienne" de Zwan

L'entreprise Unilever indique mercredi rappeler des produits Zwan "". En raison d'une erreur de production, des produits n'ont pas été stérilisés et sont dès lors impropres à la consommation.

Il s'agit de boîtes de 425g portant le code de lot L0339A2M28, avec date de péremption au 31 décembre 2023.

Les consommateurs sont priés de ne pas consommer le produit concerné et de contacter la "Zwan Careline" au numéro gratuit 078/15.22.11, via WhatsApp au +31 629445866 ou via le formulaire de contact en ligne disponible sur unilever.be/fr/contact/contact-form.