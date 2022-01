Rappel de plusieurs plats préparés "Upfresh" en raison d'une présence possible de métal

La société Upfresh retire de la vente et rappelle vendredi, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), plusieurs plats préparés qui pourraient contenir des morceaux de métal.

Les produits concernés sont les mini-boulettes sauce tomate avec purée, les nids d'oiseaux à la sauce tomate avec purée et la langue de bœuf à la sauce madère et purée de la marque Dyne, dont les dates limites de consommation sont les 15 et 16/01/2022 et portant les numéros de lots 220101 et 220102. Tous sont conditionnés en barquette de 500 grammes et ont été vendus du 27/12/2021 au 07/01/2022 dans les magasins Delhaize, marché frais Delvan, Carrefour, het Gouden Rund, Intermarché, Trendy Foods et Spar.

Upfresh demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les rapporter au point de vente. Pour toute information complémentaire, ils peuvent contacter le service clientèle de la société au 059/80.47.47 ou envoyer un courriel à l'adresse info@upfresh.be.