Rappel de plats préparés Tastyoo vendus chez Delhaize pour allergènes "moutarde" et "lait" non mentionnés

En concertation avec l'Afsca, Tastyoo a décidé de retirer de la vente ses produits "Tortiglione al ragu" et "Pain de volaille, purée de pommes de terre et choux rouge", pour cause d'allergènes non mentionnés. Ces plats ont été vendus dans différents magasins Delhaize, au Tastyoo Bascule et chez Tastyoo Dansaert.

Le plat préparé "Tortiglione al ragu" (400g) contient l'allergène moutarde alors que celui-ci n'est pas mentionné sur l'étiquette. Il s'agit des numéros de lot 2947 et 2961 commercialisés le 9 mars, avec comme dates de péremption les 12 et 13/03/2021.

L'allergène lait n'est également pas mentionné sur l'étiquette du plat "Pain de volaille, purée de pommes de terre et choux rouge" (400g). Les lots concernés (2988 et 2980) ont été commercialisés le 9 mars et portent les 12 et 13 mars comme dates de péremption.

Les consommateurs peuvent ramener ce produit en magasin, où ils seront remboursés.