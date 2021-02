Rappel de gyros préemballé vendu dans les magasins Colruyt et Okay

Les magasins Colruyt et Okay retirent de la vente, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), le gyros préemballé et le rappellent auprès des consommateurs en raison de la présence de salmonelle.

Le produit concerné est le gyros préemballé de 500g portant la date limite de consommation (DLC) du 14/02/2021 et les numéros d'article 11096 ou 15593. Il a été vendu du 04/02/2021 au 11/02/2021 inclus dans tous les magasins OKay et Okay Compact ainsi que dans le comptoir boucherie des magasins Colruyt suivants : CoMarkt Bouwel, Colruyt Maaseik, Colruyt Lanaken, Colruyt Stabroek, Colruyt Haacht, Colruyt Balen, Colruyt Antwerpen Jan Van Gent, Colruyt Antwerpen- Linkeroever, Colruyt Eppegem, Colruyt Hoboken, Colruyt La Calamine, Colruyt Evere, Colruyt Laken, Colruyt Schaerbeek (rue de Jérusalem), Colruyt Schaerbeek (Meiser), Colruyt Deurne Noord, Colruyt Molenbeek, Colruyt Bouillon, Colruyt Helchteren, Colruyt Dampremy.

Les clients qui ont acheté les produits concernés sont invités à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés. Entre-temps, tous les magasins les ont retirés des rayons.

Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent des symptômes tels que fièvre, crampes abdominales et diarrhée dans un délai de 12 à 48 heures après l'ingestion sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Si le produit a été cuit bien à cœur, il ne présente cependant aucun danger pour la santé.

Pour plus d'informations, les clients peuvent contacter le service clientèle du groupe Colruyt au 0800/99.124