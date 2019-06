Rappel de cinq repas au poulet de Goumanisto possiblement contaminés à la listeria

La société Goumanisto procède mercredi, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), au rappel de cinq repas au poulet à cause de la présence possible de la bactérie listeria monocytogenes. Les produits ont été commercialisés sous les marques Carrefour, Spar, Deli Melo, Match et Smatch.

Les produits concernés sont le "poulet à la façon italienne" de la marque Carrefour (date limite de consommation comprise entre le 4 et le 27 juin), le "poulet à la façon mexicaine" de la marque Spar (DLC entre le 5 et le 26 juin), le "Chickies Mexicana" de la marque Deli Melo (DLC entre le 4 et 25 juin) et le "Chickies Mexicana" des marques Match et Smatch (DLC entre le 5 et 26 juin).

Retrouvez la liste des produits ici

Goumanisto prie les clients qui auraient acheté ces produits de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où ils pourront prétendre à un remboursement.

La bactérie listeria monocytogenes peut provoquer la listériose, infection grave qui touche surtout les seniors, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. La maladie se manifeste par une forte fièvre et des symptômes grippaux tels que des maux de tête ou des vomissements.

Les clients qui seraient malades après avoir ingéré les produits concernés sont priés de consulter immédiatement leur médecin généraliste.