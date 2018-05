Rappel d'une confiture d'abricots bio vendue chez Carrefour

Des pots de confiture d'abricots de la marque Jardin BIO, un produit vendu dans certains magasins Carrefour de Bruxelles et de la Région wallonne, font l'objet d'un retrait des rayons et d'un rappel auprès des consommateurs, communique l'entreprise LEA Nature vendredi. Seuls les pots de 320 g, étiquetés "Jardin Bio Confiture extra abricot" et portant le numéro de code-barres (EAN) 3307131305002, avec date de péremption au 30/11/2020 et numéro de lot B307, sont concernés.

Les personnes ayant acheté un pot de ce lot sont invitées à ne pas le consommer et le ramener en magasin pour remboursement.

Il y a un risque de présence de morceaux de verre dans le produit.