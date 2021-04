Rappel d'américain préparé vendu aux Spar, Makro, Carrefour et Smatch en raison de la présence possible de salmonelle

La société Norenca a décidé, en accord avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente et de rappeler l'américain préparé et l'américain préparé martino en raison de la présence possible de salmonelle, annonce-t-elle lundi dans un communiqué.

Les produits concernés portent les numéros de lots 02114099, 02115102, 02115103, 02115104 et 02115105 pour les barquettes de 175gr, 350gr et 850gr d'américain préparé et 02114099, 02115102, 02115103, 02115104, 02115105 pour les barquettes d'américain préparé martino.

Les articles ont été vendus depuis le 10 avril 2021 dans différentes enseignes Spar, Makro et Carrefour et Smatch.

Les clients qui ont acheté ces articles sont priés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente, où ils leur seront remboursés.

Une intoxication par la salmonelle se présente par de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée, dans un délai de 12 à 48 heures après la consommation de l'aliment contaminé. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées y sont sensibles.

Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent joindre la société Norenca à l'adresse mail suivante info@norenca.be ou au numéro de téléphone 014/58.45.11.