Raoni à Bruxelles : « Les esprits nous regardent et se demandent pourquoi nous nous tuons »

La 18e marche pour le climat organisée vendredi par Youth for Climate est marquée par la visite du chef indigène légendaire Raoni Metuktire. « Je suis venu ici parce que je suis très préoccupé par la destruction de la forêt, des arbres et des animaux. Je viens ici vous demander votre aide pour la protection de la forêt », a expliqué cet activiste brésilien aux jeunes avant le départ du cortège depuis Bruxelles-Central. « Les esprits nous regardent et se demandent pourquoi nous nous tuons. Pourquoi vous entre-tuez-vous ? », ajoute le chef indigène. « Mes compagnons, vous devez savoir que nous aimons le Brésil, mais nous sommes en train de tuer les Indiens », ajoute Raoni.

Quelques minutes plus tôt, Anuna De Wever, l’une des cheffes de file du mouvement Youth For Climate et ses comparses se sont adressés à la foule, à quelques jours des premiers examens. « Merci de nous avoir rejoints, merci d’avoir privilégié l’urgence climatique à l’urgence des examens », a scandé l’un des jeunes organisateurs.

« Raoni s’est battu toute sa vie pour le climat. Nous venons de commencer cette bataille il y a quelques semaines. Raoni est un modèle pour nous tous », a indiqué la militante pour le climat, Anuna De Wever.