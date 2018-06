Radiation d'un docteur anti-vaccins annulée: le coup de gueule de Michel Cymes

La récente annulation de la radiation du professeur et docteur français Henri Joyeux de l'Ordre des médecins a provoqué la colère de l'animateur et médecin Michel Cymes. Selon lui, le professeur Joyeux pourra ainsi "continuer son oeuvre destructrice" et sa croisade contre les vaccins. Dans l'émission Allo Docteurs diffusée sur France 5, Michel Cymes a directement adressé un message à Henri Joyeux, mis en cause pour avoir lancé deux pétitions anti-vaccins.

"On ne peut que reconnaître votre victoire, déclare Michel Cymes, une victoire qui va vous permettre de continuer à instiller le poison du doute dans l'esprit de parents qui se diront que puisque vous avez été blanchis, c'est que les vaccins sont dangereux."

Michel Cymes dénonce le rôle des médias qui, "vous offrant tribune après tribune, vous ont donné la possibilité de vous faire passer pour la victime de l'establishment médical et le lobby des labos".

Être médecin, c'est être responsable

Selon la décision d'appel de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, les propos du professeur Joyeux n'excèdent pas la liberté d'expression. Et Michel Cymes met en garde contre les conséquences d'une telle justification: "Tous les médecins et pseudo-médecins, pour qui vous êtes un modèle, vont pouvoir brandir cette fameuse liberté d'expression pour dire ce qu'ils pensent. Même si c'est contre toute vérité scientifique".

"Si dans les mois ou les années qui suivent, un enfant vient à mourir des suites d'une infection parce que ses parents ont refusé un vaccin à la suite de vos pétitions ou de vos interventions dans les médias... j'espère pour vous et vos amis que les parents, se sentant responsables, ne vont demanderont pas de rendre des comptes. Parce qu'être médecin M. Joyeux, c'est être responsable," conclut l'animateur français.

De plus en plus de Belges se méfient des vaccins

En Belgique, les vaccins suscitent également de plus en plus de méfiance et les médecins tirent régulièrement la sonnette d'alarme. Certains Belges ne vaccinent plus leurs enfants et la couverture vaccinale devient insuffisante pour certaines maladies. Avec pour conséquence le retour de maladies graves comme la rougeole ou la coqueluche.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la vaccination permet de sauver trois millions de vies chaque année.