Raconter des histoires aux enfants améliore leur capacité : la reine Mathilde a lu à haute voix à Deinze

La reine Mathilde s’est rendue vendredi à Deinze pour lire l’histoire de Druon Antigone aux résidents de la maison de repos et de soins de Saint-François ainsi qu’aux élèves d’une école voisine. En raison de la pandémie de coronavirus, les activités communes entre résidents et enfants ont été suspendues. Mais une exception a été faite à l’occasion du coup d’envoi de la Semaine de la lecture à haute voix, permettant à nouveau aux jeunes et moins jeunes de se réunir.

La souveraine a raconté à six enfants et six résidents les histoires de géants que conte le livre "De wolkeneters". Le groupe a ainsi pu écouter l’histoire de Druon Antigone, un personnage du folklore anversois lié à la légende du soldat romain Silvius Brabo.