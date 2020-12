Racisme : Unia révèle un "problème" au Siamu depuis un an

Unia, alerté sur plusieurs faits teintés de racisme survenus au sein du Siamu depuis un peu plus d’un an, conclut après avoir recueilli plusieurs témoignages qu’il existe un "problème" au sein des pompiers bruxellois et que "de la discrimination apparaît clairement". La problématique a en outre été mal traitée, écrit l’ex-Centre interfédéral pour l’égalité des chances dans une note d’intention rapportée vendredi par Le Soir.

Le paquet d’informations recueillies par Unia met en exergue des discriminations manifestes dans la formation, le travail quotidien et dans les possibilités de promotion, ou encore une approche "deux poids, deux mesures" dans "l’application de sanctions disciplinaires et de licenciement", a précisé une source proche du dossier au quotidien.

Depuis l’apparition d’un tag islamophobe sur le casier d’une recrue il y a un peu plus d’un, plusieurs incidents se sont succédé, parmi lesquelles des propos xénophobes tenus sur les réseaux sociaux.

Unia refuse pour l’instant de s’épancher sur les détails des récits recueillis, faisant valoir des discussions en cours et à venir avec la hiérarchie du Siamu.

Cette dernière préfère elle aussi rester discrète et met toutefois en avant des éléments tels que son nouveau règlement de travail, comme preuve de sa volonté de tacler plus efficacement le racisme, explique Le Soir.