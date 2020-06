Racisme : 'blank' ou 'wit', comment faut-il appeler les Blancs en néerlandais ?

"It don’t matter if you’re black or white", chantait Michael Jackson il y a presque trente ans. En terre néerlandophone, il semblerait à l’inverse que ce soit assez important de savoir si, lorsqu’on est de type caucasien, on est 'blank' ou 'wit'. La presse flamande et néerlandaise s’est emparée du sujet, alors que le monde entier dénonce le racisme systémique à la suite du mouvement Black Lives Matter.

A première vue, le débat semblerait stérile : les deux termes se traduisent généralement par "Blanc" et ont l’air d’être des synonymes. Sur le point historique pourtant, il y a une différence : si 'wit' désigne simplement la couleur blanche, 'blank' renverrait à une catégorie de personnes, les colons, supposément plus "purs" que les populations africaines colonisées, désignées par le mot 'zwart'. "Le mot 'blank' existait bien avant, mais l’histoire coloniale lui a donné d’autres connotations, explique Rik Vosters, professeur de linguistique néerlandaise à la VUB, au journal Het Laatste Nieuws. On ne peut pas séparer un mot de l’histoire."

On remarque d’ailleurs que 'blank' a une connotation plus positive. Dans le dictionnaire Van Dale, l’entrée 'wit' signifie "de la couleur la plus brillante, la plus lumineuse". 'Blank', lui, renvoie à "blanc brillant", mais aussi "vierge" ou "incolore". C’est pourtant ce mot qui, traditionnellement, est utilisé par les médias et la population pour désigner les Blancs, par opposition aux personnes noires, asiatiques ou même d’origine arabe, rassemblées sous le terme "racisés", dans la terminologie actuelle. Un restant de langue coloniale ? Le malaise est palpable.

Alors que faire ? Peut-on décider de changer de mot comme ça ? "Les gens n’aiment pas l’idée que leur utilisation de la langue soit contrôlée, rappelle Rik Vosters. Un mot ne tombera pas en désuétude parce que vous l’aurez supprimé du dictionnaire. Après tout, il est utilisé dans les discussions à ce sujet." Le professeur estime toutefois qu’il est "bon que nous réfléchissions à la façon dont la langue est liée au pouvoir et à l’exclusion".

Dans les rédactions néerlandophones de Belgique et des Pays-Bas, on a déjà commencé à réfléchir à la question. "Utiliser le mot 'wit' pour décrire une couleur de peau est encore très nouveau en Flandre, note Tim Pauwels, le médiateur de la VRT. Il semble à beaucoup de gens qu’il est inconfortable et politiquement correct." Le médiateur se refuse dès lors à trancher car "quel que soit votre choix dans cette discussion sur les symboles, vous décevez toujours l’un ou l’autre bord." La VRT utilise donc dans ses sujets et ses articles les deux mots pour qualifier les Blancs. Idem du côté du Standaard, dont la médiatrice estime que le mot 'blank' n’est pas plus positif que le mot 'wit'. Même si elle n’exclut pas "qu’avec le temps, le mot 'blank' disparaisse également de notre langue, et donc des colonnes du journal."

Aux Pays-Bas, en revanche, certains journaux ont pris la décision d’abandonner le mot 'blank' dans leurs colonnes, comme la NOS : "Nous préférons utiliser 'wit' dans les informations parce que 'blank' par opposition à 'zwart' a une connotation positive", explique le rédacteur en chef Marcel Gelauff. Et nous le faisons surtout dans les actualités où il est question du contraste avec le noir – ou de la relation entre le blanc et le noir." Même décision pour le Volkskrant : "Les problèmes sous-jacents ne sont pas résolus en remplaçant 'blank' par 'wit'. Pourtant, 'wit', tout bien considéré, est préférable." Mais comme le journal Trouw le rappelle, le terme 'blank' n’est pas pour autant interdit au sein de ces rédactions.

Cette décision d’abandonner progressivement le mot 'blank' n’est pas passée inaperçue dans les rangs des politiciens, surtout à l’extrême-droite. "Selon la NOS, je suis maintenant un homme 'wit', ironise Martin Bosma, du PVV. Mais le 'wit' n’a rien à voir avec la couleur de la peau." Le politicien estime qu’avec ce geste, la NOS répond à un "agenda politique". Un avis partagé par certains sur les réseaux sociaux, qui ont partagé les hashtags #ikbennietwit ("je ne suis pas 'wit'") et #ikbenblank ("je suis 'blank'").