Racisme au sein de la police: "Le délit de faciès est un fantasme" (SLFP)

CQFD, ce qui fait débat recevait ce lundi Vincent Gilles, le président national du SLFP-Police. La police est au coeur de l'actualité suite aux débordements ayant suivi la manifestation contre le racisme à Bruxelles. Des manifestations qui se sont multipliées partout dans le monde depuis la mort de George Floyd, pour dénoncer le racisme au sein des corps de police.

On aurait voulu un ordre d'opération

Le SLFP Police a déposé un préavis de grève, suite aux incidents survenus hier soir dans le quartier bruxellois de Matonge et qui ont fait 28 blessés. Le syndicat regrette une analyse du risque jugée insuffisante de la part des autorités: "il était peu opportun d'avoir décidé non pas d'une autorisation mais d'une tolérance de cette manifestation, ça veut dire quoi? Ca n'est porté par aucun concept légal [...] L'interdiction pure n'était pas la meilleure des voies non plus, vu le contexte", concède Vincent Gilles.

Concrètement, le président du SLFP-Police aurait souhaité que soit rédigé ce qu'on appelle un "ordre d'opération": "il indique qui fait quoi, comment, avec quel moyens, etc. En l'occurrence ici tout a été fait très, trop rapidement". Par le préavis de grève déposé, le SLFP Police (rejoint par le SNPS) revendique une tolérance zéro pour les violences à l'égard des policiers.

Vidéo polémique: "un policier juste ferme"

En marge des débordements qui ont éclaté à Ixelles, un journaliste indépendant qui filmait une arrestation s'est vu agressivement refoulé par un policier et confisquer documents d'identité et carte de presse. Jérémy Audouard dénonce une tentative d'intimidation. L'Association des Journalistes Professionnels a de son côté ouvert un dossier de plaintes. Pour Vincent Gilles, le policier est "juste ferme":