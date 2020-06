Quinze personnes tombées d’une embarcation secourues à La Panne

Quinze personnes ont été extraites de l’eau samedi matin à La Panne, a fait savoir l’Agence maritime flamande MDK. Elles cherchaient probablement à traverser la Manche pour se rendre au Royaume-Uni.

Leur embarcation serait partie du nord de la France dans la nuit de vendredi à samedi. Les occupants ont prévenu eux-mêmes les secours lorsque leur petit bateau a commencé à prendre l’eau. Deux engins de sauvetage ont été mobilisés pour sauver les passagers en détresse.

Le parquet de Flandre occidentale confirme le sauvetage de quinze personnes. L’enquête devra déterminer si leur traversée a été organisée par des trafiquants d’êtres humains. Le parquet devrait donner plus d’informations dans l’après-midi.

De petites embarcations se lancent de plus en plus souvent en mer dans le but de faire passer des migrants vers le Royaume-Uni. Un incident similaire s’était produit en janvier au large de La Panne. Deux trafiquants d’êtres humains avaient alors été suspectés.