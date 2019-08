Qui veut voler les cloches de vache en Autriche ?

De mystérieux vols de cloches de vache ont lieu dans le Tyrol autrichien depuis quelques semaines. Les autorités s’interrogent sur le mobile de ces vols. Sept cloches ont été dérobées vendredi et samedi dernier.

Mais ces cloches ont-elles une réelle valeur ? Nous avons posé la question de à Guy Deplaen, conservateur de la fonderie de cloches de Tellin.

Comment sont fabriquées les cloches de vache ? Et quelle est leur utilité ?

Il y a plusieurs types de cloches de vache. Il y en a qui sont coulées en bronze, avec des décors, des dessins, … Ce sont des objets d’art !

Ces objets sont généralement très personnalisés. Le dessin correspond à une région et la note de chaque cloche est spécifique. Tout le troupeau connaît la note du chef de troupeau et se rassemble autour de cette note. Cette cloche a donc un rôle très proche de la cloche des églises, qui est réellement identifiable et qui permet un rassemblement d’un ensemble d’entités.

Il y a d’autres types de cloches de vaches qui sont en fer. Et qui sont cuivrées avec une technique de migration du cuivre sur le fer. Cela se faisait beaucoup par le passé à Dinant et Bouvignies, en France. C’est une technique fort ancienne qui est utilisée encore maintenant pour les cloches de vache.

Ces cloches ont-elle une valeur ?

Pour les cloches en bronze, on peut atteindre une valeur de 500€. Pour les cloches en fer, la valeur est de 50 à 100€ maximum. Il faut donc vraiment identifier chaque cloche et voir comment elle a été faite. En plus, certaines cloches sont attachées avec d’énormes ceintures de cuir qui sont aussi parfois travaillées et décorées. Et ces ceintures ont déjà également leur propre valeur.

En Belgique, il n’y a pas d’alpages, donc pas de troupeaux avec les cloches autour du cou. On ne doit donc pas craindre ce genre de vols ?

Actuellement, tout ce qui est en cuivre ou en bronze est susceptible d’être volé. Même les cloches des églises. Dans le Var, en France, on vole les cloches dans les églises. Ici à Tellin également. On a volé des cloches un peu partout. Pour l'instant, il n’y a pas de limite dans le vol des matières premières.

Les gens sont obsédés par la commercialisation des choses. La valeur sentimentale, la valeur religieuse, la valeur culturelle, n’ont plus aucune importance pour eux.

Ces cloches, on ne les retrouvera donc jamais à l’état de cloche ?

Si elles sont en bronze, il y a peu de chances. Si elles sont décorées et simplement en cuivre, elles seront revendues dans un marché de curiosité où elles finiront dans le salon d’un collectionneur sans scrupules. C’est généralement la fin de tous ces objets là.

