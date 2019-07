Qui sont les platistes, ces gens qui pensent que la terre est plate ?

Oubliez que la terre est une boule, notre monde serait plat. Farfelu ? Pourtant, de plus en plus de personnes en sont convaincues. On les appelle "les platistes", cette communauté a grandi aux Etat-Unis et s’est répandue à travers le monde via les réseaux sociaux. Nous avons rencontré un platiste : il pense que la terre est "biplate", elle aurait donc la forme d’une pièce de monnaie.

Rencontre entre un platiste et un physicien - 01/07/2019

D’où viennent les platistes et combien sont-ils ? La communauté "platiste" n’est pas née hier : l’organisation la plus connue, "La Flat Earth Society", a été officiellement fondée en 1956 en Angleterre par un certain Samuel Shenton et dirigée ensuite par l’américain Charles K Jhonson. L’organisation n’a jamais vraiment décollé, elle a compté un moment environ 3000 membres avant de tomber dans l’oubli dans les années 80. Mais la "Flat Earth Society" renaît dans les années 2000 et se développe grâce à internet et aux réseaux sociaux. Aujourd’hui, on ne connaît pas le nombre officiel de membres, mais les partisans sont sans doute bien plus nombreux. Sur Facebook, le groupe "Flat Earth Society" compte aujourd’hui près de 200.000 membres ! Et c’est loin d’être la seule communauté active, un simple clic sur la toile et on tombe sur des dizaines de sites/forums/groupes/vidéos en anglais, mais aussi en français. Cela ne veut pas dire que tous les gens inscrits à ces groupes croient à la théorie de la terre plate, un grand nombre de profils tentent de "debunker" (démontrer l’inexactitude d’une théorie) la terre plate. Cela dit, la montée en puissance de la communauté platiste est incontestable. Aux Etats-Unis, Netflix leur a d’ailleurs consacré un documentaire "Behind The Curve". Des stars américaines se sont même publiquement exprimées en faveur de la terre plate, citons notamment le basketteur Kyrie Irving ou encore le rappeur "BoB". En 2017, ce dernier avait même lancé une collecte de fonds pour prouver que la terre est plate. Comment les platistes se représentent-ils la terre ? On peut retrouver sans doute autant de modèles qu’il y a de platistes sur terre : plate, "bi plate" (voir reportage)

Le modèle qu’on retrouve le plus fréquemment sur le Net, c’est celui-ci : un disque plat, entouré d’un énorme mur de glace (l’Antarctique) qui nous éviterait de tomber en arrivant au bout. Cette terre plate serait surplombée d’un dôme, une sorte de cloche à fromage indestructible. A l’intérieur de cette gigantesque "boule de Noël", la lune et un mini-soleil de quelques centaines de kilomètres de diamètre tourneraient au-dessus de nos têtes. By Sfls4309pks - Own work, CC BY-SA 4.0

La fameuse "Flat Earth Society" envisage d’organiser une croisière en Antarctique pour prouver au monde cette théorie. Le départ est prévu pour 2020. Qu’est ce qui leur fait croire que la terre est plate ? On retrouve énormément d’arguments, certains facile à comprendre, d’autres beaucoup plus compliqués. L’argument qui revient le plus souvent (et sans doute le plus simple) peut se résumer en une question : où est la courbure ?

Si la terre était ronde, on devrait voir l’horizon courbé. Or, la courbure de la terre n’est pas visible, même à travers le hublot d’un avion. A l’inverse, certaines choses sont parfois observables alors qu’elles devraient être cachées derrière la courbure de la terre. On peut, par exemple, apercevoir le pic du Canigou depuis Marseille, un pic situé à plus de 200 km qui devrait normalement être caché derrière l’horizon. Des arguments qui ne tiennent pas la route, l’horizon est plat car la terre est bien trop grande, il faudrait monter très très haut pour voir un début de courbure. Quant au Canigou, il s’agit d’une sorte de mirage, il n’est d’ailleurs pas visible toute l’année. ►►► Pourquoi voit-on le Canigou depuis Marseille ? Et si les platistes avaient raison ? Franchement, c’est impossible, il y a trop de preuves que la terre est ronde, comme le souligne le physicien Francesco Lo Bue.



Interview de Francesco Lo Bue, physicien - La terre n'est pas plate - 01/07/2019

Il ne faut pas oublier aussi que la terre a été prise en vidéo/photo de nombreuses fois depuis l’espace.

Qui sont les platistes, ces gens qui pensent que la terre est plate? - © NASA - AFP Bref, si vraiment la terre est plate, il s’agirait du plus grand complot jamais organisé, et de très très loin. Cela signifierait que la communauté scientifique, la Nasa ainsi que toutes les autres agences spatiales du monde nous mentiraient, et ce, depuis des années. Si la terre est plate, pourquoi nous aurait-on menti durant des siècles ? A qui profite le crime ? Ici aussi les raisons varient en fonction des platistes. Celle qui revient très souvent, c’est le caractère "religieux": il s’agirait d’une manœuvre de la part des grands de ce monde pour nous cacher que nous avons été créés par Dieu. Le raisonnement est simple : si la terre est plate, cela signifie que nous sommes une exception dans l’univers, et cette exception n’a pu être créée que par un être supérieur. Si la terre est ronde, nous ne sommes qu’une poussière dans l’univers. Et cela, certains platistes ne veulent pas y croire. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi certaines personnes n’ont plus confiance en la science ? Cela fait partie d’un mouvement de fond : le fait que les gens croient de moins en moins aux instances officielles, dont la science ferait partie. "Les platistes se voient, je pense, dans une forme de résistance à un discours dominant, persuadés qu’on cherche à nous imposer une vérité" analyse Daniel Bonvoisin, éducateur aux médias "ce qui rend illégitime toute contradiction qu’on leur apporte." "Le paradoxe, c’est que beaucoup de platistes tentent essayent de valider leur théorie par des… expériences scientifiques ! Ils essayent de démontrer leur modèle par une démarche, la science, dont ils rejettent pourtant les résultats. " Est-il possible de convaincre un platiste que la terre est ronde ? Difficile, voire impossible. Car plus les convictions sont fortes et contre-intuitives, plus il est compliqué de revenir en arrière "en reconnaissant qu’ils se trompent ils font écrouler tout leur monde". "Abandonner la croyance de la terre plate, c’est abandonner la communauté des platistes, ce serait donc une erreur stratégique d’admettre une vérité qui ne justifierait plus leur présence dans le groupe." Pourquoi les platistes nous fascinent tant ? C’est sans doute la même raison qui anime les platistes : le fait de se distinguer. "Dans la société, on aime bien se dire qu’on vaut mieux de d’autres. S’intéresser aux platistes, c’est se rassurer par rapport au fait que nous partageons une rationalité. Un peu comme le cinéphile qui regarde un nanar pour voir à quel point il est mal fait.

Le paradoxe, c’est qu’on ne peut pas donner tort aux platistes sur 1 point : très peu de gens parmi nous ont pu constater de leurs yeux que la terre est ronde ! Quelque part, les platistes pourraient aussi se moquer de nous, et d’ailleurs c’est ce qu’ils font, en nous présentant comme les naïfs qui croient à tout ce qu’on leur dit, puisque (quasi) personne n’a vérifié que la terre est ronde." Comment puis-je vérifier que la terre est ronde ? Il y a quantité de photos et vidéos de la terre disponible, à condition bien sûr de faire confiance aux auteurs de ces clichés…

Cela dit, il est possible de réaliser des expériences dans son jardin, Francesco Lo Bue nous en donne une. Interview de Francesco Lo Bue, physicien - Comment puis-je vérifier chez moi que la terre est...