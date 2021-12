Qui sont les organisateurs de la Marche pour les libertés de ce dimanche ?

Il souligne également le caractère apolitique de cette manifestation : "Peu importe le fait que j’ai introduit la demande en tant qu’organisateur, toute personne présente aujourd'hui vient en tant que citoyen et non en tant qu’organisation ou parti politique".

"Nous nous rendons compte que nous n’avons pas été entendus". Sarkis Simonjan, le fondateur de Belgium United for Freedom, un groupe sur Facebook qui rassemble plus de 10.000 membres, explique pourquoi il a décidé d’organiser une deuxième marche pour les libertés : "Toutes les manifestations qui ont été organisées à ce jour n’ont pas abouti à leurs fins. La colère s’est installée parmi les citoyens".

Officiellement, les participants avaient deux points en commun : ils rejettent les principes du Covid Safe Ticket et la vaccination obligatoire. Dans les faits, il y avait une grande diversité de points de vue : si certains chantent "Liberté, liberté", d’autres se disent ouvertement opposés à l’obligation vaccinale pour le personnel soignant. D’autres encore sont vaccinés mais contraires à l’utilisation du pass. Certains sont à la fois contraires au vaccin et au pass sanitaire.

D’écolos bobos aux antivax, le public était très divers le 21 novembre. Dans la foule, on voyait aussi de nombreux drapeaux flamingants. Même si les organisateurs affirment que la manifestation était apolitique, certains représentants d’extrême droite étaient présents à la manifestation, dont Dries Van Langenhove, fondateur de Schild & Vrienden et député fédéral pour le Vlaams Belang.

Sur le groupe fermé Facebook "Protester contre les mesures corona", on peut lire des messages qui incitent à la haine, dont Frank Vandenbroucke, le ministre fédéral de la Santé, est notamment la cible. Dans le message ci-dessous, on voit un internaute publier l’adresse du ministre avec le message "Attrapons-le".

Selon Pieter Vanderwee, ancien membre d’organisations d’extrême droite flamande "reconverti", les débordements sont en bonne partie dus aux mouvements d’extrême droite : "Dès que ces organisations sont là, les risques de violence augmentent."

Sécurité renforcée

Sarkis Simonjan déplore les violences et appelle tout un chacun à manifester de manière pacifique : "C’est vrai, la dernière fois, il y avait des drapeaux et des mouvements d’extrême droite, mais il n’existe aucune manifestation où il n’y a pas de casseurs ou de personnes d’extrême droite ou gauche."

Pour éviter que la manifestation ne dégénère comme le 21 novembre, les forces de police ont renforcé leurs effectifs. En parallèle, l’organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) met en garde contre la résistance aux mesures sanitaires qui s’est accrue ces derniers mois et mène à davantage de polarisation, d’extrémisme et de menaces : "Les discours de haine envers les politiques, les médias et les virologues semblent ainsi devenir de plus en plus socialement acceptés."

Dans le cadre de cette manifestation, l’organisateur était en contact quotidien avec des organisations francophones et néerlandophones. Il explique néanmoins que les organisateurs de la première édition sont moins actifs cette fois-ci : "Ils n’ont pas été présents lors des réunions, car ils ont un autre projet : la manifestation du 9 janvier. Par contre, ils nous ont transmis leurs contacts et offert un soutien logistique et sécurité".

Pieter Vanderwee, observateur encore présent dans différents groupes d’extrême droite sur les réseaux sociaux, constate que l’engouement de ces mouvements radicaux flamands semble moins grand pour la deuxième édition : "Je vois moins d’appels à aller manifester sur ces groupes et moins de messages de haine. On dirait qu’ils préfèrent garder leur force pour la manifestation du 9 janvier".

Autre organisateur, autres méthodes

Alors que "Protester contre les mesures corona" est un groupe privé Facebook, "Belgium United for Freedom" est public et lance un appel visible de tous.

Les manifestants sont appelés à se rassembler ce dimanche à 13h à la Gare du Nord avant de rejoindre le parc du Cinquantenaire. La police prévoit du personnel en uniforme et en civil, précise Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

Sarkis Simonjan s’attend-il aussi à rassembler plus de 35.000 manifestants ? "C’est difficile d’estimer un nombre, mais les nouvelles passent très vite sur les réseaux sociaux". Avant de conclure : "C’est un ensemble de citoyens du territoire belge qui se lèvera pour réclamer leurs droits. Aujourd’hui, ce n’est pas le gouvernement qui doit contrôler la population, mais la population qui doit contrôler le gouvernement, car l’inverse ça s’appelle la tyrannie".