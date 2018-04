Qui sont les héros d'aujourd'hui ?

" Un héros des temps modernes ", " le sauveur de la caissière ", qui " a donné sa vie pour les autres "… Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel qui s’est sacrifié lors de la prise d’otage djihadiste de Trèbes, a été, en l’espace de quelques heures, élevé au rang de héros national, hommage présidentiel à l’appui. Aux Etats-Unis, on retiendra Emma Gonzalez dans l’actualité récente, cette jeune femme devenue le porte-drapeau de la lutte contre les armes à feu après la tuerie de Parkland. Mais on peut aussi penser à toutes celles qui ont dénoncé les agissements d’Harvey Weinstein ou aux lanceurs d’alerte dénonçant des scandales au péril de leur vie. Les héroïnes et héros sont-ils de retour ? Comment les construit-on et pourquoi la société a-t-elle besoin de ces figures particulières, hors du commun ? Entre récit médiatique et psychologie collective, nous allons explorer le monde des nouveaux héros avec nos invités.

Pour en parler, Marie Van Cutsem reçoit ce jeudi 5 avril de 12h à 13h dans "Débats Première", en collaboration avec Le Vif, Guy Haarscher, philosophe, professeur émérite de l’ULB et professeur au Collège d’Europe, Olivier Marchal, sociologue de formation, auteur d'un mémoire sur la construction sociale de la figure du génie, Olivier Mouton, journaliste au Vif et Kevin Poezevara, enseignant, chercheur au département études psychanalytique de l’Université Paris VII (en duplex de Paris).