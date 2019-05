Victoire de la STIB au championnat européen du meilleur conducteur de tram

L’événement est atypique : ce samedi se tenait le 8ème championnat européen du meilleur conducteur de tram. La journée organisée par la STIB s'est clôturée à 17h par une remise des prix. Et c'est l'équipe belge de la STIB qui est ressortie gagnante.

Des équipes de conducteurs et conductrices provenant de 25 villes différentes s'affrontent lors du concours, qui se déroule le long de la rue Royale. C'est la première fois que la capitale belge accueille le concours et que la STIB l'organise. A cette occasion, les lignes de tram 92 et 93 sont interrompues entre les arrêts Louise et Botanique.