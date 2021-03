Qui se cache vraiment derrière Plantu, le dessinateur génial du Journal Le Monde, qui tire sa révérence après presque 50 ans de carrière

Si la tête se remplit, les poches beaucoup moins. Après quelques mois seulement, l’inconfort financier contraint l’apprenti dessinateur à s’incliner. C’est le retour à Paris, comme vendeur de meubles aux Galeries Lafayettes d’abord. Armé de son culot et de quelques dessins, l’amène et discret ex-étudiant décide de tenter sa chance au journal Le Monde. Sans prévenir, à l’improviste. Il se retrouve face au rédacteur en chef de l’époque, Bernard Lauzanne. Ce dernier, fidèle à sa réputation de grand "canardier" façonneur de jeunes talents, décide de lui donner sa chance. Et après une trentaine de jours passés à produire des dessins d’actualité "à blanc", Plantu naît, son premier dessin est publié. Celui qui rêvait de faire de la Bande Dessinée a trouvé où donner de la voix, dans la caricature de presse, plus sociale, plus politique, plus "à chaud".

Lecteur assidu de Charlie Hebdo à qui il reconnaît volontiers devoir une grande partie de son éducation politique et sexuelle, le petit Jean a d’abord rêvé de faire du théâtre. Ses parents ne l’entendent pas de cette oreille. Pareil pour le dessin, hors de question. Ce sera médecine. Bac en poche, il entre donc en fac de médecine. Il y restera deux ans, le temps de trouver le courage de dire à ses parents qu’il part à Bruxelles, pour apprendre la Bande Dessinée. Dans la foulée, il leur annonce qu’il a décidé de se marier, et pas à l’église. Nous sommes en 1971. À St-Luc , Jean Plantureux est un élève assidu et intéressé, apprécié par ses professeurs parmi lesquels le dessinateur Eddy Paape.

Presque 50 ans plus tard, le rideau s’apprête à tomber. Et alors que tout le monde se demande que représentera le dernier dessin qu’il publiera en Une du Monde ce 31 mars 2021, lui préfère en parler à sa manière, tout en subtilité, sans empressement, comme il l’a confié à notre collègue François Heureux :" Je viens d’avoir le directeur du journal pour ce mercredi. C’est un boulot d’artisan, c’est-à-dire que l’actualité du jour est telle, et comme un artisan qui ferait des chaises, et le dernier jour avant de prendre sa retraite, le gars qui fait des chaises fait une chaise le dernier jour. Ce jour-là, je ferai donc le dessin du jour. Il y aura peut-être dans un coin une petite souris qui dit au revoir. Je le fais au dernier moment. Mais je ne rangerai pas mes crayons, j’ai encore tous mes crayons parce que je ne vais pas m’arrêter de dessiner."

À partir de 1985, les dessins de Plantu se retrouvent quotidiennement en une du journal. Reconnaissance, pression, honneur, responsabilité mais aussi pouvoir déboulent sur ses épaules. Lui-même reconnaît d’ailleurs avoir été dépassé par ce pouvoir que certains lui ont prêté : "C’est un pouvoir, c’est une force, mais que j’ai découvert en dessinant et en voyant l’attitude des femmes ou des hommes politiques qui me croisaient. Là, la grande chance que j’ai eue aussi, et c’est pour ça que j’ai créé Cartooning for Peace avec Kofi Annan, c’est que Kofi Annan voyait mes dessins à la une du Monde. Il m’a dit : 'Ecoute, réunis des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans à New York, aux Nations unies '. Et pourquoi je les ai connus ? C’est grâce à tous les circuits diplomatiques. J’ai beaucoup travaillé avec les ambassades belges et françaises, et s’il n’y avait pas eu ce dessin à la Une du Monde, je n’aurais pas eu la grande chance de rencontrer des dessinateurs d’un peu partout sur la planète."

Sa vengeance est d’ailleurs à son image, délicate et malicieuse. Sur son site personnel, un jour il dessine une souris bâillonnée en train de lire " La face cachée du Monde", l’ouvrage polémique de Pierre Péan et Philippe Cohen sur les coulisses peu reluisantes de l’institution française dirigée par Colombani . Un autre, la parole de la souris est libérée, mais menacée par deux congénères, l’un corse (Colombani), l’autre moustachu (Plenel). Quant à la vignette parue dans le quotidien, on y voit sa souris acheter un livre.

Un épisode parmi d’autres où le dessinateur a pu compter sur le soutien de son journal : "Ça va parce que je suis protégé quand même. J’ai des rédacteurs en chef qui regardent les dessins et qui connaissent la culture des lectrices et des lecteurs. Je sais bien que quand un dessin est publié, je ne suis pas en terrain découvert sous les bombes, il ne faut pas exagérer. Je suis porté par mon journal et ça, c’est la grande chance que j’ai connue, et j’en ai bien profité, parce que souvent, même quand j’ai des ennuis, je me sens privilégié. Quand j’ai eu des ennuis judiciaires, que je me suis retrouvé devant les juges, à chaque fois j’avais le directeur du journal qui était là et les avocats. Ce n’est pas un moment facile, je me passerais des procès. À chaque fois, j’ai été relaxé . Mais c’est normal, c’est une équipe et je me sens comme une équipe de foot, je me sens aidé par mon équipe."

Très engagé contre les fondamentalismes, Plantu n’a jamais hésité à prendre le feutre et le crayon afin de dénoncer ces comportements qu’il exècre sans détour : " La chance de travailler à la une du Monde, c’est aussi quand on en a marre de tous ces connards de fondamentalistes qui nous empêchent de penser librement et qui veulent imposer la charia. Je fais donc un gars avec son haut-parleur qui dit : 'ceux qui sont contre la charia, levez la main'. Alors, il y en a un qui lève la main, mais la main est coupée. Ça, c’est des dessins que, heureusement, j’ai la grande chance d’avoir pu publier dans le journal Le Monde, des dessins qui parcourent la planète", précise le dessinateur.

Et parmi ceux-ci, des Belges. Kroll, Vadot, et Cécile Bertrand. Un regard, celui de nos compatriotes qu’apprécie particulièrement Plantu : " Il y a un truc que je dis souvent à Kroll : ' Comment tu fais pour ne pas avoir d’ennuis ? ' Parce qu’il a de temps en temps des ennuis, c’est vrai, mais c’est beaucoup plus frileux du côté de la France. Et je vois que vous vous permettez des choses complètement surréalistes, et des fois je dis : ' Mais attends, le dessin que tu as fait sur le Proche-Orient, tu as eu des ennuis ? ' Et il me regarde d’un air de dire non. Il ne voit pas où est le problème, alors que moi, je connais les problèmes qu’on peut rencontrer en France. Les Belges ont beaucoup plus d’humour. La Belgique, c’est le pays du second degré."

En presque 50 ans de carrière, ce fin observateur a vu la société évoluer et changer, en profondeur. Les publics sont devenus plus sensibles, plus susceptibles et irritables aussi. Un phénomène en constante accélération selon le dessinateur et en grand partie imputable à Internet et aux réseaux sociaux.

" Les réseaux sociaux, comme Internet, sont un outil génial, mais à la fois qui s’est retourné contre la liberté d’expression, parce que c’est une poignée à chaque fois, une toute petite minorité, qui fait soi-disant le buzz, mais en réalité ils ne sont que 50 à faire le buzz. Moi, par exemple, quand des fois il y a un buzz, qu’ils ne sont pas contents du dessin de Plantu, d’abord ils ont le droit, et deuxièmement il faut faire la part des choses entre la grande majorité qui est ravie et qui se connecte sur les dessins et cette petite poignée qui sont des procureurs et qui ne représentent rien du tout. Vous savez, comme on dit, les journalistes ne parlent que des trains qui arrivent en retard et jamais des trains qui arrivent à l’heure. Aujourd’hui, si on ne fait pas un enseignement — et c’est pour ça que je vais beaucoup dans les écoles, y compris à Molenbeek ou à Verviers — on ne pourra pas avancer. Il faut absolument revenir sur l’anonymat des réseaux sociaux."

À partir du 1er avril, celui qui a exposé gratuitement ses dessins dans les hôpitaux de France pendant cette crise du coronavirus se consacrera à d’autres activités dont sa fondation pour les jeunes active également en Belgique et un projet avec son ami photographe Reza.