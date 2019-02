Qui est Youna Marette, la défenseuse du climat découverte par les médias français ?

Lectrice assidue des rapports du GIEC, elle a trouvé l’inspiration auprès de Greta Thunberg : « Quand j’ai entendu parler de cette jeune suédoise qui séchait tous les vendredis les cours pour se mobiliser et pour demander à nos politiciens de prendre des mesures concrètes, forcément ça m’a touchée, parce que je m’y suis identifiée et je me suis dit : » pourquoi pas chez nous en Belgique ? « »

Tout comme Anuna De Wever, Kyra Gantois et Adélaïde Charlier, Youna Marette est l’une des initiatrices du mouvement Youth For Climate. Depuis huit semaines, elles organisent chaque jeudi des marches pour le climat pendant les heures de cours.

Youna Marette ne mâche pas ses mots envers la classe politique : « J’ai envie de leur demander d’arrêter de parler. Aujourd’hui la Belgique est un des mauvais élèves de l’Europe, on est un des pays où on a le plus de mesures qui sont prises mais qui ne sont pas appliquées ensuite ».

Hier, face aux présidents de partis à Namur, ce matin dans la rue, cette gréviste de la première heure martèle son message : « On fait partie d’un écosystème, on est un maillon dans cet écosystème. Donc s’il y a un maillon qui déraille et que ce système s’écroule, on s’écroulera avec. »