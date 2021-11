Qui est Isala Van Diest, cette Belge mise à l’honneur par le moteur de recherche Google ce mercredi ?

Son portrait s’affiche en une de Google : Isala Van Diest figure sur la page d’accueil du célèbre moteur de recherche ce mercredi 24 novembre. Dans le langage de l’entreprise américaine, on appelle ça "un doodle", une modification du logo pour mettre à l’honneur une personnalité ou un événement.

Et c’est donc la Belge Isala Van Diest qui est mise en avant en cette fin novembre. Née à Louvain en 1842 et décédée à Knokke en 1916, elle est la première femme médecin de Belgique. Isala Van Diest devra se battre pour obtenir son diplôme et même bien avant, dès son entrée à l’université.