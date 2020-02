Qui est GSK? Portrait d'un géant de l'industrie pharmaceutique mondiale

GlaxoSmithKline, GSK en court, c’est un des 10 géants du monde pharmaceutique mondial. Une multinationale britannique qui a pour devise " Faire plus, se sentir mieux, vivre plus longtemps " et côté finances, c’est une patiente qui se porte plutôt bien. Dans le dernier rapport annuel du groupe en 2018, les premiers mots du président sont clairs : "Je suis heureux de signaler que 2018 a été une année de bonne performance financière". Et malgré cette bonne santé, l'entreprise menace aujourd'hui, au travers d'un plan de transformation, de licencier 720 personnes.

Chiffre d’affaires de rêve

Son chiffre d’affaires mondial fait rêver : en 2018, près de 31 milliards de livres sterling soit environ 36,6 milliards d’euros.

Le groupe emploie 95.490 personnes dans le monde et près de 15.000 chercheurs.

En Belgique, GSK compte 9000 collaborateurs, et c’est sans compter les quelque 16.000 emplois indirects qui dépendent directement de lui. Des chiffres à revoir à la baisse aujourd’hui après l’annonce de 720 emplois qui seraient menacés.

GSK un peu partout sur la planète

GSK ce sont aussi 84 sites de production et centres de recherches répartis dans 46 pays, dont les États-Unis, Singapour, la Chine, l’Algérie, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne et bien sûr, notre pays où se situe son pôle "vaccins".

Le noyau de la division "vaccins" compte 3 grands sites de production un à Wavre, un à Rixensart et le dernier à Gembloux. Il faut savoir que chaque jour 2,5 millions de vaccins sont délivrés à des gens vivant dans 170 pays différents ! Il fournit un quart des vaccins dans le monde. Les vaccins représentent 14% du chiffre d’affaires total de GSK.

Des vaccins, des médicaments... et du dentifrice

GSK, ce sont des médicaments soumis à prescription, dans divers domaines thérapeutiques, par exemple la pneumologie, le sida, les allergies, les thromboses, les cancers ou encore le diabète.

Mais aussi une quarantaine de vaccins différents, les classiques contre la méningite, l’hépatite, la coqueluche ou la grippe. Mais ce sont aussi de 17 nouveaux vaccins en développement comme ou celui contre le VIH, la tuberculose ou Ebola, ou déjà en test comme celui contre le paludisme, au Malawi.

Enfin, des produits de santé, sans ordonnances comme des dentifrices ou autres produits d’hygiène pour la bouche et le corps. Cette division, à elle seule, représente 19% du chiffre d’affaires total.

L’entreprise a eu son lot d’amendes et de procès par exemple pour prix excessif, ou non avertissement sur des effets indésirables. En 2009, GSK avait littéralement gagné le jackpot grâce à sa production de vaccins contre la pandémie de grippe H1N1.

Sur leur site, dans l'onglet "carrière", on peut lire "GSK est un employeur résolument tourné vers l’avenir". Dont acte.