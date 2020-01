Qui a le salaire minimum le plus élevé en Europe? (Carte interactive)

Le premier groupe (en jaune) comprend la Bulgarie, la Lettonie, la Roumanie et la Hongrie. Ces quatre pays ont un salaire minimum compris entre 200 et 500€.

Le deuxième groupe (en rouge) comprend la Croatie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, l’Estonie, la Lituanie, le Portugal, la Grèce, Malte et la Slovénie. Ces derniers proposent un salaire minimum compris entre 500 et 900€

