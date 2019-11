Qualité, utilité... payez-vous vos lunettes trop cher ?

Avant de réaliser votre achat, ou juste après celui-ci, vous tentez de comprendre ce prix. Parfois, vous essayez juste de le digérer. Si on vous pose la question : "Pourquoi as-tu payé ce prix-là ?", le consommateur a généralement plusieurs réponses. Il s’agit de constats ou d’idées reçues parfois renforcées par des vendeurs.

Face à votre facture, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. Le prix est-il justifié ? La fourchette peut être large : de 200 à 1200 euros. Pourtant, vous venez d’insérer votre carte de banque et d’encoder le code pin. La transaction est acceptée. Avez-vous bien fait ?

Sachez d’abord qu’une paire de lunettes ne vous dégradera pas la vue. Elle peut, par contre, provoquer un inconfort, des vertiges ou des maux de tête si elles sont mal adaptées. Quoi qu’il en soit, vous vous en rendrez compte. Tous les opticiens accepteront de rectifier l’erreur si elle leur est due.

Ensuite, selon des opticiens ou ophtalmologues, 85% des porteurs de lunettes pourraient se contenter de verres standards. Inutile donc d’acheter des verres définis "HD" ou encore "Vision 360°" d’entrée de jeu. Ces verres haut de gamme ont des champs de vision très larges mais ne sont réellement utiles que dans usages plus limités.

Question qualité, on trouve de tout. Un point commun est à noter : la plupart des verres ont une origine asiatique. C’est là qu’ils sont moulés et souvent traités. C’est essentiellement le cas pour les verres unifocaux, autrement dit, des verres simples. Les verres progressifs, qui combinent vue de près et vue de loin, sont pour leur grande majorité moulés en Asie puis taillés en Europe.

Enfin, il faut savoir que la production des montures est majoritairement asiatique. Toutes les qualités sont produites. Du plastique injecté, plus cassant, à l'acétate, un plastique résistant. Autre matériau très utilisé: le titane. C'est un métal léger, hypoallergénique mais un peu plus coûteux. À produire, on ne parle que de quelques euros voire dizaines d’euros. Bien sûr, il faudra ensuite les conditionner, les transporter, les adapter au client.

Pour en connaître plus sur les montures, embarquez avec nous dans le reportage ci-dessous au cœur des unités de production.