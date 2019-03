Questions à la Une: des éleveurs de chiens peu scrupuleux

Mais il suffit de se rendre dans les refuges pour constater que la reproduction intensive use les chiens, au propre comme au figuré. "Les chiens qui arrivent ici ont peur, sont très timides et pas sociabilisés. Ils sont dans un très mauvais état nutritionnel, s'alarme Pavlina Dugovicova, présidente d'un refuge de Bratislava, la capitale slovaque. Ils ont des parasites, les yeux et les oreilles enflammées... On a beaucoup de travail avec eux". Et parmi ces chiens, certains sont donc les parents de chiens importés en Belgique.

Et ce n'est pas la seule surprise. La Belgique accorde des agréments à ce qu'elle pense être des éleveurs slovaques. En réalité, il n'y a aucune obligation d'enregistrer des élevages en Slovaquie, ni même de payer des impôts sur la vente des chiots. Les soi-disant éleveurs agréés par la Région wallonne sont en fait... des centrales d'achat. Des centrales qui achètent donc des chiots à des élevages qui, eux, ne sont pas contrôlés. L'Unité Bien-Être animal de la Région wallonne s'est pourtant rendue sur place, mais n'a rien constaté de dangereux. "Ce n'était pas un contrôle, c'était une visite, donc on nous a montré ce qu'on voulait bien nous montrer", confesse le Dr Elisabeth Bernard, responsable de l'UBEA.

Tout n'est pas rose en Belgique pour autant

Par ailleurs, tous les problèmes de nos chers toutous ne sont pas importés de Slovaquie. Certains éleveurs-commerçants belges n'ont pas plus de scrupules que leurs homologues slovaques. Le Docteur Francky Gouveniau, vétérinaire, a pu le constater. Un éleveur l'a contacté en lui demandant de ne pas mentionner certains problèmes médicaux sur les certificats d'identification des chiens. "Il m'a dit de ne pas noter dans les carnets s'il y avait des défauts au niveau de la mâchoire, une hernie, un testicule manquant".

Et même quand des pratiques illégales sont découvertes lors d'un contrôle, l'éleveur peut s'en sortir. En mai dernier, 151 chiens ont été saisis dans un élevage de Remicourt. Chiens apeurés, battus, qui ne tiennent plus sur leurs pattes... Les rapports sont accablants. Et pourtant, le fils de l'éleveur a obtenu un nouvel agrément, pour un élevage plus petit. Et malgré deux saisies, l'éleveur n'a pas l'air de changer ses habitudes, comme nous avons pu le constater lors d'une visite en caméra cachée. De plus, pour contourner la limite imposée à son élevage, il importe des chiens de Slovaquie.

Des mesures plus strictes à venir

Face à ces problèmes, le ministre wallon en charge du Bien-Être animal annonce des mesures plus strictes: "Dorénavant, pour s'appeler éleveur-commerçant, il faudra détenir au minimum 50% de chiots élevés par la personne concernée. Plus question d'avoir 1% d'élevage et le reste qui vient de l'étranger", affirme Carlo Di Antonio. Le ministre veut également limiter le nombre de portées par an. Objectif: revenir à un élevage plus local, plus traditionnel et plus respectueux des animaux. Des mesures qui suscitent l'espoir mais, à l'heure actuelle, aucune date précise n'est prévue...

Retrouvez notre enquête "Vente de chiens: l'éternelle arnaque?" ce mercredi soir dès 20h20 dans Questions à la Une, en TV ou sur Auvio.