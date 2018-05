Quels sont les réflexes à adopter lors d'un attentat?

L'attentat de Liège, qui a fait 3 morts mardi matin, pousse à s’interroger toujours plus sur la meilleure manière d'agir en cas d'attentat, pour sauver sa vie ou celle des autres. Difficile de savoir précisément quel comportement on adoptera dans ces moments-là tant que l'on n'y a pas été confronté, mais il existe des conseils et même des formations.

Le premier réflexe, c'est bien évidemment de fuir le plus rapidement possible. Si ce n'est pas possible, cachez-vous ou mettez-vous à l'abri en vous barricadant. Mettez votre téléphone en silencieux et appelez les secours.

Autre réflexe à adopter si vous êtes dans une foule et qu'un tireur est non loin de vous, allongez-vous par terre et faites le mort.

Dans le cas où vous vous retrouvez face à face avec un tireur ou un assaillant, l'ultime réflexe est d'aller à l'affrontement. Ce fût par exemple le cas lors de l'attaque du Thalys en août 2015: des passagers américains avaient neutralisés les attaquants.

D'après les formations de survie, vous avez toujours une chance d'être plus fort que lui ou d'arriver à le prendre par surprise.