Quels risques faut-il faire encourir aux pompiers lorsqu'il n'y a pas de vie à sauver ?

Deux pompiers sont décédés à Beringen le week-end dernier alors qu’ils tentaient de venir à bout d’un violent incendie qui ravageait un bâtiment inoccupé. Cet événement tragique soulève une question récurrente parmi les 18.000 pompiers belges : faut-il risquer sa vie lorsqu’il n’y a personne à sauver ? Les parents d’Yves Peeters, pompier plongeur à Liège, se posent encore cette question. Leur fils est décédé en compagnie d’un collègue en 2014 dans les eaux du barrage de l’Ourthe, à Tilff, en tentant de sauver un cygne.

"Il n’aurait pas dû plonger comme il l’a fait pour le cygne", s’indigne Jean-Marc Peeters, le père du pompier décédé, "pour les animaux, il faut être moins exigeant sur la manière d’aborder la situation", ajoute-t-il.

Cette question concerne les 18.000 pompiers de Belgique. Selon Stéphane Bouquette, chef de la zone de secours Hesbaye-Meuse-Condroz, la présence d’une vie humaine ne peut pas être la seule condition pour intervenir. "Nous sommes des sauveurs et tout sauvetage doit être envisagé", assure-t-il, "que ce soit pour une personne, un animal ou un bien."

La décision d’intervenir ou non se fait en évaluant les risques et l’urgence de la situation. Toutefois, une opération banale peut aussi virer au drame. "Le pompier est équipé et formé, mais s’il y a un suraccident fortuit, ça peut être très dangereux pour lui", précise Stéphane Bouquette.

Depuis 2000, une trentaine de pompiers ont perdu la vie en intervention.