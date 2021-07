Quels prénoms sont les plus populaires en Belgique ? Olivia et Arthur en tête chez les nouveau-nés

Plus

Comme chaque année, Statbel dévoile le classement des prénoms les plus donnés l'an dernier en Belgique. Olivia et Arthur restent en tête du classement pour les nouveau-nés. Dans la population tous âges confondus, c’est Jean et Maria qui sont les plus populaires en 2020. Chez les nouveau-nés, Olivia est suivie de près par Emma L’an dernier, et après 16 ans de règne, Emma cédait sa place à Olivia. Et cette année encore, Olivia caracole en tête de liste des prénoms de fille donnés aux nouveau-nés. Notons tout de même que l’on en dénombre moins que l’an dernier. ►►► A lire aussi : Graphique interactif: les prénoms les plus populaires en Belgique de 1995 à aujourd'hui "548 bébés ont été appelés Olivia soit 103 de moins que l’année précédente et à peine 19 de plus que les 529 bébés qui ont reçu Emma comme prénom", peut-on lire dans le communiqué de Statbel. Olivia n’est donc pas à l’abri, Emma pourrait bien lui passer devant à nouveau.

6 images Le top 10 des prénoms de filles en 2020 © Statbel

"Parmi les plus grandes progressions dans le top 100 on retrouve Alba, donné 87 fois, soit une progression de 142% ; Capucine (85, +55%) et Lea (sans accent) (107, +45%)", est-il également précisé. Les nouveau-nés masculins Parmi les nouveau-nés masculins, c’est Arthur qui remporte le plus grand succès en 2020. Et cela pour la troisième année consécutive. 587 enfants ont été prénommés de la sorte l’an dernier. ►►► A lire aussi : Noms de Lieux : pourquoi dit-on "Walhérois" pour les habitants de Onhaye? "Il est à la mode depuis quelques années déjà et arrive pour la troisième fois en tête du top 10 qui recense les mêmes prénoms que l’année précédente, dans un ordre différent."

6 images Le top 10 des prénoms de garçons en 2020 © Statbel

"Parmi les plus grandes progressions dans le top 100 on retrouve Otis, donné 210 fois, soit une progression de 68%, Oliver (158, +34%) et Charles (123, +31%)." Population tous âges confondus Si l’on observe la population dans son intégralité, Jean et Maria sont les prénoms les plus populaires. Qui plus est, relativement conventionnels. "Les prénoms classiques restent fortement représentés en 2021, bien que les nombres du top 3 soient en recul constant."

6 images Hommes, Belgique, tous âges confondus © Statbel

Jean est lui aussi en recul. 68.298 hommes portaient ce prénom en 2020, contre 65.886 au premier janvier 2021. Mohamed, quant à lui, progresse et "entre dans le top 10, éjectant pour l’occasion André."

6 images Femmes, Belgique, tous âges confondus © Statbel

"Maria arrive largement en tête chez les femmes : 116.317 femmes portent ce prénom, même si elles étaient encore 121.316 en 2020. Le top 10 reste inchangé par rapport à l’année passée à l’exception de Nathalie qui rafle la 4e place à Monique."

Les noms de famille les plus populaires Peeters, Janssens et Maes restent les noms de famille plus importants, "dans le top 10.000 des noms de famille au premier janvier 2021."

6 images Les noms de famille en Belgique © Statbel

Sur les 10.000 noms de famille les plus fréquents en Belgique, on trouve tout en bas des noms comme Oultremont, Preudhomme, Kohl, Maison ou D’Hulst. Seules 181 personnes étaient dénommées de la sorte en 2020.