Quels moyens de paiement privilégier lorsque vous êtes à l'étranger?

Si vous avez la chance de partir en vacances prochainement, la question du mode de paiement de vos dépenses quotidiennes va rapidement se poser. Frais supplémentaires, sécurité, gain de temps… Quel est le mode de paiement à privilégier lorsque vous payez à l’étranger ?

En principe, les consommateurs de la zone euro bénéficient de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) et un paiement dans un pays de la zone euro ne vous coûtera rien en frais supplémentaires. Ce n’est pas forcément le cas si vous quittez l’Union européenne où des frais vous seront ajoutés aussi bien au niveau du paiement que du retrait.

Ces frais bancaires correspondent à la commission qui sera prélevée par votre banque pour procéder au change dans la devise du pays dans lequel vous séjournez. Les établissements bancaires doivent toujours vous informer à l’avance des frais qu’ils vous facturent pour tout type de paiements transfrontaliers.

Votre carte de banque

La carte bancaire reste le moyen de paiement le plus simple et économique à l’étranger. Grâce à votre carte bancaire, vous pouvez facilement effectuer des paiements et retirer de l’argent aux distributeurs de billets dans la monnaie du pays.

Toutefois, des frais ou commissions peuvent s’appliquer selon qu’il s’agisse d’un paiement ou d’un retrait, en fonction de votre type de carte mais aussi de votre banque. En plus des conditions tarifaires, il se peut que d’éventuelles conventions existent entre votre banque et d’autres à l’étranger afin de limiter ces frais.

Il est conseillé de vous renseigner auprès de votre banque, non seulement pour connaître les frais qui peuvent s’appliquer, mais surtout pour faire débloquer votre carte si vous voyagez hors des frontières européennes. En effet, les cartes sont souvent bloquées en dehors de l’Europe par défaut afin d’éviter les fraudes. Si possible, pensez également à prévenir votre banque de votre déplacement pour augmenter le plafond de votre carte, mais aussi pour prévenir celle-ci que des paiements seront effectués depuis l’étranger.

Payer vos dépenses avec votre carte bancaire reste le moyen le moins cher par rapport aux taux qui s’appliquent lorsque vous souhaitez changer de l’argent ou en retirer au distributeur automatique. Même constat vis-à-vis d’une carte de crédit, sauf en terme de paiement direct.

Toutefois, toutes les cartes bancaires ne seront pas forcément acceptées partout dans le monde. Payer avec votre carte bancaire n’est donc pas toujours une option.

Votre carte de crédit

Si vous disposez d’une carte de crédit, il y a de fortes chances que celle-ci soit utilisable partout dans le monde. Afin de la rendre opérationnelle aux quatre coins du globe, pensez également à prévenir votre banque de son utilisation à l’étranger.

La règle générale est qu’il vaut mieux utiliser de préférence votre carte de crédit pour payer, car les frais qui y sont liés sont souvent moins élevés que pour une carte de débit.

Le constat est généralement inversé lorsqu’il s’agit de retirer de l’argent à un distributeur car les frais avec une carte de crédit peuvent vite grimper. Lorsque vous utilisez une carte de crédit pour retirer de l’argent, vous payez des frais bancaires fixes en plus du pourcentage prélevé sur le change. Il se peut également qu’à cela se rajoutent des frais supplémentaires liés à la banque étrangère. En cas de retrait, mieux vaut donc ne pas privilégier une carte de crédit.

Les espèces

Généralement, retirer des espèces reste le moyen qui semble le plus pratique mais c'est loin d'être le moins cher.

Vous pouvez soit retirer des devises aux distributeurs de billets à votre arrivée ou changer des euros dans un bureau de change de votre choix, en Belgique ou sur place. Il est à noter que certaines devises ne sont pas toujours disponibles dans les bureaux de change et certains d’entre eux ne vous autoriseront qu’à retirer un montant limité. Évitez de faire le change dans un aéroport, les frais de conversion sont souvent plus élevés.

Selon le pays ou vous vous rendez, vous pouvez également obtenir de l’argent en monnaie locale avant de partir en effectuant une opération de change directement à votre banque. Il faudra toutefois la prévenir suffisamment assez tôt pour que les devises soient livrées à temps.

Si vous décidez finalement de retirer une somme en espèces via l’une de vos cartes, essayez dans la mesure du possible de retirer un montant suffisant en une fois plutôt que plusieurs petits montants. Vous accumulerez ainsi moins de frais.

Quelques conseils

De manière générale et si vous disposez à la fois d’une carte de débit et d’une carte de crédit, Test Achats recommande de prendre les deux pour éviter toute mauvaise surprise.

Il est également conseillé dans les cas où vous n’êtes pas sûr de vous de retirer de l’argent avec votre carte de débit et d’effectuer des paiements avec votre carte de crédit.

N’oubliez pas de vérifier la date d’expiration de vos cartes. Celles-ci doivent aussi être signées au verso dans le cadre prévu à cet effet Conservez toujours le numéro de votre banque en cas de problème ainsi que les numéros utiles en cas d’opposition, de vol ou de perte.

A votre retour, pensez enfin à vérifier vos extraits de compte pour repérer une éventuelle anomalie.