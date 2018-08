Quelque 560 alpinistes ont effectué l'ascension de l'Everest cette saison

Un total de 563 alpinistes originaires de 39 pays différents ont fait l'ascension du Mont Everest lors de cette saison, ont indiqué jeudi les autorités népalaises.

Chaque année, des centaines de grimpeurs tentent d'atteindre le plus haut sommet du monde d'avril à mai. Plus de 5.000 y sont parvenus au total.

Entre la deuxième semaine de mai et début juin cette année, 511 hommes (de 37 pays) et 52 femmes (de 15 pays) ont accompli les 8.848 mètres d'ascension, selon le département du tourisme népalais. Ces téméraires ont été assistés par 302 sherpas. Seize Népalais, dont 13 femmes, faisaient partie de ces aventuriers. Les Indiens (51) et les Américains (49) ont été les plus nombreux à réussir l'exploit.

Le bilan de victimes décédées lors de l'expédition est de six en 2018. Un Japonais, un Macédonien, un Russe et deux sherpas népalais ont péri dans cette partie de l'Himalaya tandis qu'un dernier sherpa, disparu à proximité du camp IV le 14 mai dernier, est présumé mort.

L'an dernier, 449 grimpeurs étaient arrivés au sommet de l'Everest, selon les chiffres du gouvernement.