Quelque 14.000 personnes ont couru et marché contre le cancer du sein à Namur et Anvers

Dimanche, environ 14.000 personnes ont couru et marché pour lutter contre le cancer du sein à Namur et Anvers, a indiqué l'ASBL organisatrice Think Pink. Malgré une météo automnale et le report du rendez-vous bruxellois en raison du vent, la mobilisation pour la "Race for the Cure" a donc été importante.

Initialement, plus de 21.000 participants étaient attendus dans les trois villes impliquées en Belgique. Samedi, au vu des conditions climatiques, la Région bruxelloise a pris la décision d'empêcher l'accès au Bois de la Cambre, où devait être donné le départ. De nombreux participants de la capitale se sont ainsi rendus à Namur et Anvers, où ils ont respectivement été 4.000 et 10.000 à se mobiliser contre le cancer du sein, malgré la pluie.

Au programme figuraient une course à pied de six kilomètres et une marche de trois kilomètres. Un jogging de 800 mètres était également réservé aux enfants.

"La clé du grand nombre de participations, ce sont les équipes", a souligné l'organisation. "Non seulement, les familles et proches de celles qui ont vaincu le cancer sont présents en signe de solidarité, mais les entreprises s'unissent également autour de leurs victorieuses, reconnaissables à leurs tee-shirts roses."

"La décision d'annuler le rendez-vous bruxellois a été extrêmement pénible, mais nous ne voulions prendre aucun risque", a-t-elle ajouté. "Nous sommes néanmoins heureux de voir que la mobilisation a été forte à Namur et Anvers. Par ailleurs, nous travaillons d'arrache-pied pour trouver une solution permettant de proposer une nouvelle date le plus rapidement possible à Bruxelles."

La première "Race for the Cure" a eu lieu en 1983 à Dallas (Etats-Unis) et 2019 marquait sa 11e édition en Belgique. Aujourd'hui, plus de 100 villes ont adhéré au concept, réunissant plus d'un million de participants à l'échelle mondiale. Cette année, 14 villes européennes ont organisé l'événement simultanément dimanche, totalisant près de 250.000 participants. Parmi elles, on trouve Athènes, Saint-Pétersbourg, Sarajevo, Gdansk, Split ou encore Bucarest.