Quelles sont les tendances vacances de 2019?

Le mois de janvier est généralement le mois de l'année où les réservations des vacances d'été se font. Chez l'opérateur Tui, on estime qu'un vacancier sur six réserve en ce début d'année. Les tendances restent constantes, les vacanciers cherchent du soleil en Europe.

Des destinations européennes qui ont toujours la cote

Selon Piet Demeyere, porte-parole de Tui, la destination préférée des Belges pendant l'été, c'est la Méditerranée. L'Espagne et la Grèce arrivent en pôle position. La Turquie effectue une belle remontée et arrive en troisième position.

Dans une agence de voyages de Rhode-Saint-Genèse, le bassin méditerranéen a aussi beaucoup de succès, principalement la Grèce et l'Italie.

De nouvelles destinations tendance

Parmi les nouvelles tendances, un pays sort son épingle du jeu chez Tui, c'est le Monténégro. "Ce pays a une très belle côte et, en même temps, il y a des choses à visiter. L'avantage aussi, c'est que tout est proche" remarque Piet Demeyere.

Dans l'agence de voyages de Nathalie Arys de Rhode-Saint-Genèse, une destination a été très demandée l'année passée et semble remporter, cette année encore, un franc succès. L'Islande attire les vacanciers pour ses paysages et pour ses aurores boréales.

Pour ces destinations qui sortent de l'ordinaire, les vacanciers cherchent des expériences qui sortent des sentiers battus. "Ils veulent des hôtels de charme avec de petite capacité. Les hôtels de plus de 100 chambres sont boudés par ceux qui recherchent autre chose que le tourisme de masse" observe Nathalie Arys.

Des destinations lointaines qui ont aussi du succès

Parmi les destinations hors Europe, le Tour Opérateur Tui vend toujours beaucoup de séjours dans l'ouest des États-Unis ou encore des voyages dans les Caraïbes, en République Dominicaine, mais aussi au Mexique et en Jamaïque. Dans l'agence de voyages de Nathalie Arys, les destinations les plus demandées sont Bali et le Sri Lanka.

Que le Belge choisisse de partir passer son été en Europe ou plus loin, il choisit généralement un séjour qui s'étale sur une durée de neuf à dix nuitées.