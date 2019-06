Quelles sont les 10 applications indispensables en vacances ?

Les vacances d’été sont à votre portée. Si pour certains, l’organisation du séjour est un jeu d’enfants, tous n’ont pourtant pas les mêmes facilités pour bien s’organiser et éviter du stress inutile. A ce propos, votre smartphone a sûrement un rôle à jouer cet été dans le bon déroulement de vos vacances. Voici 10 applications qui devraient vous éviter les désagréments et contretemps.

TripIt

Lorsque l’on planifie un voyage, il n’est pas rare de se retrouver en possession d’un grand nombre de billets et documents nécessaires au bon déroulement de vos déplacements et hébergements. Grâce à TripIt, vous avez désormais l’occasion de centraliser tous ces documents PDF que vous avez tendance à égarer lorsqu’il s’agit de les montrer au contrôleur concerné. L’application s’occupe de créer automatiquement votre itinéraire dès lors que vous y encodez tous vos e-mails de confirmation et cartes d’embarquement. De plus, l’application vous propose une série de fonctions supplémentaires comme un outil météo ou un guide de conversation. Indispensable.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Packpoint

Les parents en savent quelque chose. Organiser les valises pour toute la famille avant de partir en vacances relève parfois du casse-tête. Voilà une application qui devrait vous permettre de boucler votre valise de la manière la plus efficace possible. Pratique et efficace, Packpoint s’occupe de vous rappeler les éléments indispensables à placer dans votre bagage grâce à un système de liste sur mesure. En encodant certains paramètres (destination, durée du séjour, activités prévues…), l’application générera automatiquement une liste des choses à ne pas oublier dans votre bagage, tout en vous permettant de modifier ses suggestions à votre guise.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

FlightAware

Vous n’avez pas envie de télécharger l’application officielle de votre opérateur de vol à chaque fois que voyagez ? L’application FlightAware devrait vous convenir. Celle-ci vous propose l’état de n’importe quel vol (retards, départs et arrivées) sans trop d’effort. Vous pouvez ainsi personnaliser vos alertes et recevoir les dernières mises à jour concernant le vol ou l’itinéraire que vous devez emprunter.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Google Traduction

Pas toujours évident de se faire rapidement comprendre lorsque l’on est à l’étranger. Grâce à l’application Traduction du géant américain, vous avez maintenant l’occasion d’effectuer des traductions dans plus de 80 langues. Vous avez également l’occasion de prendre en photo des panneaux ou des cartes pour que le changement de langue puisse s’opérer. Autre argument de taille, le système vocal vous permet de prononcer des phrases à votre place au cas où votre accent laisserait à désirer. Autre détail pratique, si vous téléchargez à l’avance la langue qui correspond à votre pays de vacances, vous n’aurez plus besoin d’utiliser vos données cellulaires.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

XE Currency

Peu vraiment utile dans la zone Euro mais indispensable ailleurs dans le monde, l’application XE Currency vous évitera de vous prendre la tête sur les taux de conversion durant votre séjour et vous donnera accès à toutes les devises du monde. Vous ne devriez donc plus avoir de problème pour effectuer le calcul de vos euros en monnaie locale (et même en métaux précieux si cela est vraiment nécessaire). Enfin, en plus de vous proposer des taux de change actualisés, l’application les gardera en mémoire si vous ne disposez pas de connexion internet sur le moment.

Télécharger pour iOS

iOS Télécharger pour Android

Maps.me

Il faut bien avouer que Google Maps et Waze figurent parmi les têtes de gondole des applications liées au déplacement. Toutefois, si vous partez dans un pays ou le roaming n’est pas encore aboli, et ils sont nombreux, Maps.me sera votre plus fidèle acolyte. Grâce à son mode hors connexion, l’application vous permet de consulter une carte à votre guise, régulièrement mise à jour par la communauté, sans dépenser votre budget 4G (n’oubliez pas de la télécharger avant votre départ). En plus de sa fonction GPS, l’application vous permettra également de consulter les points d’intérêts dans vos environs et de créer votre propre itinéraire.

Télécharger pour iOs

Télécharger pour Android

Flush

Cela peut sembler anodin mais les parents savent quelle urgence peut représenter une envie pressante si vous partez avec des enfants en bas âge. L’application Flush vous permet tout simplement de retrouver des toilettes publiques autour de vous. Avec plus de 200.000 références dans le monde, cette application vous permettra sûrement d’éviter un malencontreux incident et de trouver rapidement l’espace adéquat pour soulager vos besoins. En fonction de certains critères (gratuité, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite…) Flush vous permettra également de consulter sa base de données en mode hors connexion.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

L’Appli Qui Sauve

Voilà une application dont le nom ne pourrait pas être plus explicite et qu’on vous souhaite de ne pas avoir trop besoin si vous partez à l’étranger. Lancée par la Croix-Rouge française, l’Appli Qui Sauve vous sera indispensable en cas d’urgence de grande ou petite ampleur. Que vous soyez confronté à un problème médical, une catastrophe naturelle ou encore un attentat, cette application vous fournira tous les conseils nécessaires et les informations pratiques (numéros d’urgence, emplacements de défribilateurs, gestes de premiers secours…) pour vous sauver la mise.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android .

Yelp

Voici une application devenue inévitable à l’étranger pour les gourmets. Si elle n’a rien de bien nouveau, elle permet toutefois de rassembler une des plus grosses bases de données en ce qui concerne les bars et les restaurants dans vos environs. Vous pouvez ainsi sélectionner un endroit pour vous sustenter par l’intermédiaire des avis et photos prises par les autres utilisateurs. Une plateforme entre réseau social et géolocalisation qui vous empêchera sans aucun doute de passer à côté de la gastronomie locale.

Télécharger pour iOS

Télécharger pour Android

Tricount

Quand il s’agit de parler d’argent, Tricount est probablement l’application la plus adaptée pour répartir les budgets entre membres d’un groupe. Il vous suffit d’encoder les dépenses au fur et à mesure de votre séjour et de les attribuer à la personne qui a payé. L’application s’occupe ainsi de générer un équilibre et de vous faire savoir le montant total de vos dépenses durant vos vacances. Parce que les bons comptes font les bons amis.