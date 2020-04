Quelles mesures de distanciation dans les centres Fedasil ?

C’est un endroit où il est difficile d’appliquer les mesures de confinement. Nous vous emmenons dans un centre Fedasil. Celui de Morlanwelz, près de La Louvière, accueille 250 personnes et une cinquantaine de membres du personnel. Difficile dans ces conditions de respecter les mesures de distanciation. Alors qu’en est-il sur place ? C’est ce que nous avons voulu savoir.

"On fait le maximum"

Dans le hall de l’établissement, un écran rappelle en boucle comment bien se laver les mains. Des affichettes sur les murs énumèrent symptômes et mesures de précaution. Et au sol, du collant jaune et noir est apposé, tous les 2 mètres. Le personnel fait le maximum pour tenter de respecter la distanciation sociale. "Nous avons adapté le service des repas. Une distance d’un mètre cinquante est respectée au moment de la distribution et chacun doit se laver les mains avant. Les distances dans les bureaux ont aussi été revues à la hausse pendant les entretiens. Et nous prenons évidemment toutes les mesures pour vérifier l’état de santé de nos résidents", précise Simon Lefèvre, le directeur du centre Fedasil de Morlanwelz.

Jusqu’à 7 personnes par chambre



Mais un lieu est plus beaucoup plus problématique : les chambres. "Nous sommes 7 dans la mienne", nous explique un demandeur d’asile. "Impossible d’appliquer les mesures dans ces conditions." Un autre va plus loin : "nous sommes les uns à côté des autres dans les lits. On partage les mêmes brosses, le même matériel de nettoyage. C’est très facile ici d’attraper le coronavirus. Alors oui, on est inquiets parce qu’on ne vit pas comme tout le monde ici", conclut-il.



La direction refuse de nous indiquer si des cas de coronavirus sont avérés dans le centre. Mais d’après nos informations, il y aurait une personne infectée, ici comme dans d’autres centres Fedasil d’ailleurs. Des salles sont en tout cas réaménagées pour isoler les malades. Car la promiscuité ne va pas s’améliorer : toutes les demandes d’asile sont actuellement gelées.