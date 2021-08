Quelles études choisir pour avoir un débouché professionnel ?

Le SIEP, Service d’information sur les études et les professions, propose une série de tests qui permettent de réfléchir au projet que l’on veut construire . Que pensez-vous de vous-même ? Quels sont vos savoirs et vos savoir-faire selon les domaines professionnels : construction, hôtellerie, transports, santé, environnement, informatique, alimentation etc. ? Quels sont vos loisirs ? Avez-vous une vocation précoce, une profession que vous rêvez d’embrasser depuis votre enfance ? Comment vous voit votre entourage (amis, famille, professeurs) ? Il est important de mieux se connaître afin de savoir si vos talents et vos motivations sont compatibles avec tel ou tel secteur d’étude. Les conseillers du SIEP sont également accessibles par téléphone, par e-mail, sur rendez-vous dans un de ses centres. Toutes informations ici