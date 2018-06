Quelle place faut-il laisser à la fête dans la Ville ?

A l’approche du mondial de football, et avec le retour des longues et chaudes soirées d’été, reviennent les inévitables questions autour de l'heure de fermeture des terrasses des bars, de la vente et de la consommation d’alcool sur la voie publique, des attroupements, des écrans géants.

Ou faut-il placer les limites ? Comment faire cohabiter animation et tranquillité des habitants ? Où s’arrête la convivialité et où commence l’invivable?

Nous tenterons de répondre à ces questions avec nos invités : Philippe Close, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Marie Caraj (Comité de quartier St-Géry), l’entrepreneur Frédéric Nicolay souvent taxé de "dynamiseur de quartiers" avec ses bars et restos branchés, et Isabelle Pauthier de l’Arau (l’atelier de recherche et d’action urbaine).

Rendez-vous en direct ce vendredi midi de 12h à 13h sur les ondes bruxelloises de La Première et sur Auvio.